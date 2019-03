La madre de la joven atacada con ácido: "Mi hija es fuerte y muy valiente"

El único delito de María de los ángeles, una mujer de 31 años, consistía en querer separarse de su pareja. A él no le pareció bien y tramó una terrorífica venganza. Contrató un sicario para que la rociase con ácido. La madre de María Angeles ha declarado a Espejo Público que su hija se encuentra muy animada y fuerte. "La han tenido que hacer tres operaciones, de momento y ella se encuentra muy animada y fuerte. La veo muy cambiada", asegura.

Hoy a dado comienzo el juicio contra el que fuera pareja de María Angeles Ozgur Dogan, de 36 años, natural de Turquía, que se sienta en el banquillo acusado de ordenar el ataque con ácido a su pareja. La fiscalía pide 24 años de cárcel y la prohibición de acercarse a ella de por vida. "Tendremos que partir de cero, pero María Angeles tiene muchos motivos para salir adelante y es una mujer muy valiente. Le ha puesto mucho coraje a la vida, está muy tranquila y es muy fuerte", recalca su madre en directo.

La pareja de María Ángeles estaba obsesionado con ella y no aceptó que se quisiera separar. "Nadie imaginaba que esto tan terrible fuera a ocurrir. Supones que no va a ir más alá de la discusiones de una pareja que se quiere separar", confiesa su madre poci antes de declarar. "No se si estará obsesionado actualemente, pero entonces lo estaba. No sabemos nada de él ni de su familia, nunca se han molestado en llamarnos". Para el autor material del ataque, Bryam Stevan natural de Colombia, de 22 años, el fiscal pide 17 años de prisión y no poderse acercar a la víctima en un periodo de 20 años.