Una madre por gestación subrogada, sobre la maternidad de Ana Obregón: "Aunque esa niña se quede sin madre joven pueden cuidarla unos tutores"

Ana Barajas fue madre por gestación subrogada en EEUU hace 7 años. Para tener a su hija una familia española le donó unos embriones que no iban a utilizar. Barajas ha analizado en Espejo Público la maternidad de Ana Obregón por gestación subrrogada en EEUU a los 68 años.

No tuvo ningún problema para inscribir a su hija en España. "La inscriben como tu hija porque legalmente es tu hija", apunta. "Legalmente en EEUU la filiación es única. No puedes ser madre en EEUU y en España no serlo", explica.

No le consta que en EEUU haya límite de edad para ser madre por gestación subrogada.

"Aunque Ana Obregón muera le podrá dejar unos tutores que la quieran igual"

Felicita a Ana Obregón por su maternidad. Le parece estupendo que cada uno forme la familia que estime oportuno. Considera además que existen dos debates en el caso de Ana Obregón: un debate de la maternidad subrogada y por otro la maternidad tardía. "Lo ha hecho en un país garantista en el que todo es absolutamente legal", añade. Reconoce que por ley de vida esa niña se quedará huérfana de madre en torno a los 20 años pero cree que Ana Obregón le dejará unos tutores que la podrán querer igual.

Cree que a la madre se le critica más la edad a la que es madre que a los hombres "porque hay muchos hombres que son padres con 70 años y aquí no pasa nada".

Buena relación con la madre gestante

Ana Barajas tiene relación con la madre gestante y tiene pensado ir a EEUU para que su hija conozca a la madre gestante. La única barrera es que no hablan el mismo idioma y por correo electrónico mantienen comunicación. "Quiero que mi hija vaya a conocerla el año que viene".

Define a la madre gestante de su hija, Melisa, como "una persona extraordinariamente bondadosa". "El abogado que me ayudó con todos los papeles en EEUU me decía que no podía llegar a imaginarme lo buena persona que era Melisa. Tenía un hijo, su vida hecha y no necesitaba el dinero lo hace por ayudar. Se siente bien estando embarazada y lo hace por ayudar", mantiene.

Ana cree que no se respeta a las mujeres gestantes en absoluto. "Ellas son capaces de decidir y no me gusta que no se respete porque no se las escucha principalmente. Todo el mundo habla de lo que no conoce", explica.