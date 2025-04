Tenso cara a cara entre una republicana y un demócrata: "¿Que si los votantes de Donald Trump y Elon Musk sufrimos? No te digo que no"

Debate de alta intensidad en el programa Espejo Público entre una votante de Donald Trump y un seguidor del Partido Demócrata, afincado también en nuestro país. Lucrecia Aldao afirma seguir apoyando a Donald Trump pese al impacto en la economía mundial de los aranceles anunciados por el presidente norteamericano. "(Le apoyo) totalmente; le votamos para esto, votamos para un cambio mundial, que es lo que están haciendo", asegura. "Estoy totalmente en desacuerdo", responde Evaristo Calle, votante demócrata. "Es una lástima que se esté enfocando solamente en lo que es el dinero y la razón por la que yo me opongo a este señor es por la libertad individual, que se expresa a través de la democracia y del voto de cada ciudadano", añade.

Para Lucrecia Aldao, la incorporación de Elon Musk fue el factor definitivo a la hora de decidir su voto. "Yo cuando vi que era Biden o Trump dije: yo no puedo votar. Pero en cuanto se metió Elon Musk y el equipo Team America entonces me dije: pues voy a votar. Yo he votado por Elon Musk, Trump y todo el equipo". Preguntada por el aparente distanciamiento de Musk tras las consecuencias de los aranceles, Aldao lo niega. "No, no, no. ¡Qué mas quisieran los demócratas y todos los antiMusk y anti Trump! Ellos tienen una agenda que es parecida y la gente no sabe quién es Musk, creen que es sólo un americano millonario que quiere ir a Marte, pero es mucho más que todo eso".

Trump está "siguiendo la hoja de ruta"

Sobre la pérdida de 200.000 millones de dólares sufrida por Musk tras las medidas anunciadas por Trump, la votante republicana también lo cuestiona. "Eso de decir que ha perdido dinero..., es que sus empresas valen menos, Pero vamos, en mi calle se han comprado cuatro Teslas y es una calle normalísima-, asegura-. Todo es temporal, tienen una hoja de ruta, la están siguiendo y votamos para eso. ¿Que sufrimos los creyentes de Musk y Trump? No te digo que no".

Evaristo Calle, votante demócrata, prefiere salir del debate puramente económico. "Este señor tuvo la osadía en las elecciones de 2020 de negar el voto de 65 millones de personas que votaron en contra de él y por lo que perdió la presidencia. Y encima estamos viendo una política que va en contra de que puedas elegir llevar a término o no un embarazo, elegir con quién quieres emparejarte; es una cuestión no sólo monetaria, va contra lo que es la dignidad del individuo, en contra de todos los principios que se protegen aquí, en la Unión Europea", argumenta su rechazo a Trump.

"Trump ha multiplicado el déficit"

Volviendo a la actualidad de la caos económico, la votante trumpista resta importancia a la caída de las Bolsas de todo el mundo. "¿Qué es la Bolsa? ¿Cuántas personas tienen dinero en Bolsa? El 50 por ciento de los norteamericanos no tienen dinero en la Bolsa. La Bolsa es una medida de los que valen las empresas y no nos tenemos que preocupar", señala. Se altera cuando oye un mensaje antiguo de Kamala Harris, excandidata demócrata, vaticinando que con Trump habría una recesión económica a mediados de 2025. "Tú tienes la culpa del déficit, lo creasteis vosotros, ¿es culpa de Trump?", señala dirigiéndose a Harris. "Trump es el que ha multiplicado el déficit", responde el votante demócrata, tras señalar que lo de los aranceles han hablado los republicanos desde la precampaña del primer mandato de Trump.

"Sánchez no puede pisar la Casa Blanca"

"Preocupados estamos todos, pero no hace falta hacer tanto ruido",. aporta Lucrecia Aldao en referencia a las constantes noticias y valoraciones sobre la situación económica. Y añade: "Los problemas de España y de las empresas con América no viene por las empresas, viene por el Gobierno de Pedro Sánchez, del trato que ha dado Sánchez a Estados Unidos. Ahí está el problema, en que Sánchez no puede pisar la Casa Blanca". "¿Las rencillas de los Gobiernos las tienen que pagar las empresas?", le pregunta una contertulia de la mesa de Espejo Público. "No son rencillas, hay que dialogar", responde Aldao, quien hace unos días comparó en sus redes sociales a Kamala Harris con Podemos.

Aldao considera que Europa debería ser más respetuosa con Trump. "Lleva tres meses en la presidencia y la Von der Leyen ha ido a la India, a Barbados, a Sudáfrica y ni ha pisado la Casa Blanca; ni ha ido a hablar ni ha invitado a Trump a Europa", considera. "Y Sánchez no puede ir a la Casa Blanca porque apoyó a Kamala Harris y han mandado allí a segundones de la Unión Europea, mandaron a Teresa Ribera, es estúpido", concluye airada la defensora del presidente Trump.

