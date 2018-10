Lucas, integrante de Andy y Lucas, pide perdón por el altercado en Órgiva: "No me reconozco, me porté como un mamarracho"

INSULTÓ A LA CONCEJALA DE FIESTAS

Lucas, uno de los integrantes del dúo musical Andy y Lucas, asegura que no se reconoce en el vídeo en el que insulta a la concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Órgiva (Granada) durante un concierto. "Me quedé torpe, llevo muchos años en esto, eso no se puede decir en un escenario porque la educación y los ideales que me han dado mis padres no son esos", ha declarado el cantante. El artista ha pedido disculpas a la concejala por lo que dijo en el escenario. Sin embargo, ha lamentado el comportamiento de la mujer antes del concierto. "No nos dejaba entrar solos al baño cuando teníamos allí nuestras pertenencias y casi tira una copa encima de la mea de sonido", señala. Asegura que su relación con los AyuntamientOs cuando van a tocar a los pueblos suele ser buena. "Nosotros caemos muy bien, somos parecidos a Joaquín el del Betis o 'Los Morancos'