La doble cara de Maje, de viuda desolada a fogosa amante de sus conquistas: "Yo quiero ese culo"

En sede judicial han declarado 4 de los amantes de Maje. En sus declaraciones los amantes aseguran que Maje en todo momento o omitía el dato de estar casada o aseguraba que no tenía relaciones con su pareja. Uno de sus amantes cuenta que Maje le llamó para decirle que su marido había muerto y le confesó que no le había hablado de él porque este le gustaba y no quería que estar casada interfiriera en la relación.

El juicio contra Maje está sacando a la luz declaraciones y aspectos de la acusada. Mientras por un lado se mostraba compungida y triste por la muerte de su marido con sus familiares, por el otro le contaba a una de sus amigas las ganas que tenía de mantener encuentros sexuales con uno de sus amantes.

Según la abogada experta en criminología Beatriz de Vicente, esta doble cara de Maje muestra un carácter egocéntrico en el que la mujer se muestra de uno u otro modo según le interese. Beatriz describe a la acusada como una 'viuda negra': "Aquella mujer que mata a su pareja para conseguir una serie de beneficios". Asimismo la clasifica como una 'asesina omega' que "utiliza el sexo para conseguir todo lo que quiere, seducir a su entorno y mata a su víctima para conseguir un beneficio económico". Asegura además que Maje tiene un alto control emocional sin sentimientos de culpa y con mucho control sobre sus actos.

