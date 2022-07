El llamamiento de un bombero: "Zamora existe y necesitamos ayuda ya porque esto está desolado"

Pedro es el brigadista que ayudó a Ángel, el vecino conocido ya como el héroe de Tábara que intentó hacer un cortafuegos con su tractor y quedó malherido en el intento con más del 60% de su cuerpo quemado. Señala Pedro que al ver a Ángel no dudó y se lanzó en su auxilio. Asegura que este vecino "es fuerte y va evolucionando bien dentro de la gravedad".

Reconoce que los brigadistas tienen un trabajo muy duro en los incendios de Zamora en los que hacen jornadas de hasta 14 ó 15 horas e incluso algunos han hecho 24 horas seguida sin relevo. "En ese tiempo nadie te pone un bocadillo o un agua. A eso se suma el cansancio acumulado, todo eso se suma y las condiciones de poder trabajar no son muy buenas. Si no descansas estás muy cansado", señala.

Mantiene Pedro que nunca se había enfrentado a una circunstancia así: "Ahora el fuego ha arrasado todo y mires donde mires está todo arrasado y no tenemos nada. A ver de qué van a vivir ahora los agricultores, los ganaderos, esto está todo quemado ahora mires a donde mires no hay nada, ni un triste árbol para meterte a la sombra y refugiarte", lamenta.

Destaca que en los pueblos afectados todos están a una poniendo de su parte "para echar para adelante". Pide que el Gobierno aporte una inyección de ayuda y considera que "esto requiere muchos años para que esto se solucione no es una ayuda puntual". "Aquí hay que trabajar el resto del año. Tenemos 30.000 hectáreas de este fuego quemadas. Estamos desolados, la gente no se llegar a hacer una idea. La gente se piensa que Zamora no existe pero Zamora existe. Necesitamos que nos ayuden porque esto está desolado".