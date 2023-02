Lili, apuñalada en las colas del hambre: "Vino por detrás y me clavó el cuchillo. Fui directa a la UCI"

Lili, una mujer de 54 años, de nacionalidad ecuatoriana y actualmente residente en Cartagena, Murcia, denuncia la brutal agresión que sufrió cuando se encontraba en la cola para recoger comida en el banco de alimentos de dicha localidad. "Fui a ayudar a mi prima cuando iba a recoger comida. Una mujer se acercó y me insultó. Me dijo que era una inmigrante y que venía a España a quitarle comida a los españoles y a robarles trabajo", explicó la víctima en el programa Espejo Público.

Siguiendo el relato de Lili, unos quince minutos más tarde, la supuesta agresora regresó al escenario para agredirla físicamente. "Vino por detrás y me clavó el cuchillo. Fui directa a la UCI", explica la mujer, quien explica que permaneció en dicha unidad hospitalaria alrededor de una semana. "Desde esa agresión me sangra el riñón cada vez que hago cualquier esfuerzo y me imposibilita trabajar".

Indignada y a la espera de indemnización

La víctima se muestra indignada con lo sucedido y critica el funcionamiento del sistema judicial.

En este sentido, explica que la vista oral estaba prevista en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial, a las 10.30 horas del pasado martes. "Llegué puntual para testificar como víctima. Estaba deseosa de entrar a ver a mi agresora siete meses y medio después del ataque que sufrí el 16 de junio de 2022, cuando fui apuñalada pero sin respuesta".

Lili considera que se trata de una agresión racista y espera una indemnización.