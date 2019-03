La Liga de Fútbol investigará los cánticos ofensivos contra la expareja del futbolista Rubén Castro

Rubén Castro está imputado por cuatro delitos de maltrato contra su exnovia. Algunos aficionados radicales del Betis, increíblemente, le defienden y hasta parecen aprobar los supestos malos tratos. Las actas arbitrales de los dos últimos partidos del Betis no reflejan la existencia de esos cánticos en favor de Rubén Castro, pese a que se han producido y hay constancia en vídeo de ello. Lo cierto es que la Liga de Fútbol profesional va a investigar de oficio estos cánticos.

Amparo Díaz es la abogada de Laura Pavón, ex novia de Rubén Castro. "Laura está indignada porque los cánticos son ofensivos y agresivos. Hay un mensaje de apología del maltrato que no sólo la afecta a ella, sino a todas las mujeres víctimas de violencia de género", ha declarado en espejo público. Según Díaz su defendida piensa pedir explicaciones. "Nos vamos a poner en contacto con el Betis y con la Liga porque no es la primera vez que es ofendida en público y retransmitido por las redes sociales. Desde el principio del procedimiento ha estado sufriendo un hostigamiento que no tiene por qué soportarlo".