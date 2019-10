El popular se encontraba en directo en una entrevista con Susanna Griso cuando el Tribunal Supremo ha hecho pública la sentencia. Casado considera que "es la sentencia más relevante de la historia democráctica de España después de la del 23-F".

Casado ha querido "mandar un mensaje a los catalanes": "Quién la hace la paga y estas acciones tienen un coste elevado en el ordenamiento jurídico". Casado ha hecho tres peticiones al presidente del Gobierno en funciones Pedro Sánchez tras conocer la sentencia.

1. "Que Sánchez diga en público que no va a indultar a los condenados"

Casado solicita a Sánchez un compromiso verbal en que afirme que no va a indultar a los condenados. "Es muy importante para la tranquilidad de los catalanes y que no exista una impunidad política que Pedro Sánchez se comprometa con no indultar a estos condenados ya por el Tribunal Supremo".

2. "Que anuncie que rompe con los partidos independentistas"

"Si Junts per Cat y Esquerra Republicana son quienes han puesto en la presidencia del Gobierno a Pedro Sánchez, Pedro Sánchez tiene que dejar muy claro hoy que más allá de mítines electorales rompe con ellos y no deje abierta esa puerta para posibles votos".

3. Que no permita que la cárcel de Lledoners pueda aplicar un tercer grado

Pablo Casado asegura que si el PP gana las elecciones recuperaría las transferencias en la administración general penitenciaria a algunas comunidades autónomas. "Lo que hemos visto en Lledoners no es de recibo. Que haya regímenes penitenciarios diferenciados ni para ser benévolos o más duros", señala. Espera que no se produzca la "posible discrecionalidad para conceder un posible tercer grado penitenciario". "El Gobierno tiene que recuperar esas competencias", concluye.

Puedes volver a ver en Atresplayer la entrevista completa a Pablo Casado en 'Espejo Público'.