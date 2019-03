"Lamentablemente los políticos españoles son analfabetos digitales"

La salida de tono del alcalde de Villares del Saz en su Facebook es la última, pero no la única torpeza de nuestros políticos en las redes sociales. La más polémica fue la de Guillermo Zapata, el que iba a ser concejal de cultura de Manuela Carmena en Madrid. Reprodujo varios chistes sobre el holocausto y las víctimas del terrorismo. Otro ejemplo es el de Marisol Moreno, concejala de Alicante por Guanyar Alacant, que escribió que lanzaría una bomba sobre la plaza de Toros de Pamplona.

Según la experta en redes sociales Amaranta Martín, "para los políticos, las redes son muy importantes, pero no le dan la importancia que deberían darle. Creen que con estar es suficiente. Lamentablemente son analfabetos digitales".

Los consejos de Martín para llevar a cabo una buena campaña de comunicación en redes se basa en tres conceptos. "Deberían escuchar, pues las redes estan hechas para interactuar. Lo primero que deberían hacer es ver lo que se está diciendo para poder dar respuesta. Después deben crear una estrategia de contenidos digitales que luego se asocie a los medios tradicionales y lo tercero es analizar lo que se ha dicho, lo que él ha publicado y el impacto que ha tenido".

En cualquier caso, según Amaranta Martín nunca deben "realizar campañas deshonestas, no perder las formas pues no están en la barra de un bar, y no faltar al respeto". Asegura la experta en redes sociales que no se debe dejar el perfil en manos de nadie y no hay que estar actualizando Twitter cada 15 minutos. Martín sentencia que, en general, "los políticos españoles no usan bien las redes sociales. Yo diría que desconocen el uso de las redes sociales".