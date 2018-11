FALSA IDENTIDAD

César Román Viruete fue detenido en Zaragoza tras permanecer desparecido durante varios meses. 'Espejo Público' ha entrevistado a la persona que el 'rey del cachopo' suplantó. Es venezolano, reside en Madrid, tiene 32 años y es youtuber. Afirma no conocer Zaragoza, no sabe cocinar y no ha probado nunca el cachopo. Él estaba haciendo un vídeo por internet y alguien le llamó alertándole de que salía en las noticias y estaba relacionado con una persona sospechosa de homicidio. Asegura que César Román podría haber conseguido sus datos por internet, ya que envió muchos currículos para buscar trabajo de camarero en restaurantes. Además, recibió un mensaje de la Seguridad Social avisando de su alta y su baja laboral, pero pensó que era un error y no denunció. "Tengo miedo porque mi nombre está asociado a una persona peligrosa", asegura.