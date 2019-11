Las ocupaciones empezaron hace tres meses. Una de las últimas ocurrió el pasado martes en un edificio de la calle La Paz 34, cuando varios chavales ocuparon un piso facilitado por las mafias a cambio de dinero. Cuando los vecinos intentaron mediar con los okupas, éstos llamaron a los mafiosos que amenazaron a algunos vecinos.

Los vecinos se quejan de la inacción del Ayuntamiento y existe miedo a que puedan ver ocupadas su vivienda si, por ejemplo, marchan un fin de semana.

Un equipo de 'Espejo Público' acudía a la zona para ser testigo de esta situación. Uno de los okupas, ante la presencia de las cámaras, amenazaba con denunciarles y les grababa con su teléfono móvil.

"Yo no he pagado nada, yo ya he pagado lo mío, ya está. Yo he pagado a una persona y me tenía esto abierto ya", aeguraba ante la cámara. Finalmente la presencia de la Policía apaciguaba los ánimos y el joven se metía en la vivienda.

Puedes volver a ver toda la información sobre esta noticia en Atresplayer.