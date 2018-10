La historia de supervivencia de Cristina y Juan Vicente en las inundaciones de Mallorca: se salvaron la vida mutuamente

LAS CARAS DE LA TRAGEDIA

Cristina y Juan Vicente no se conocían de nada hasta que la tromba de agua que dejó 12 víctimas mortales en Sant Llorenç les unió. Cuando se inició la riada ella se encontraba en casa con sus dos hijas. Angustiada, veía como el nivel del agua iba subiendo en el interior de la vivienda cuando alguien golpeó la puerta en ese momento crítico. Era Juan Vicente. Su coche estaba a la deriva entre el agua y consiguió bajar del vehículo y pedir ayuda en el primer domicilio que encontró, lo que no sabía es que la ayuda la daría él. Juan Vicente subió al tejado de la vivienda a Cristina y a sus dos hijas junto a la mascota de la familia. Ambos aseguran que de no haber subido al tejado la corriente les hubiera arrollado del mismo modo que se llevó un coche todoterreno que había aparcado en el garaje.