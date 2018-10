La hija de una víctima de las inundaciones de Mallorca: "No me lo creo, todavía no he visto el cuerpo de mi padre"

TESTIMONIOS DE LA TRAGEDIA

Joana María es la hija de Biel Mesquida Salas, una de las diez víctimas mortales que han dejado las inundaciones de Sant Llorenç (Mallorca). Sus hijas hicieron un llamamiento en redes sociales al no encontrar a su padre. Tras horas de búsqueda varios familiares localizaron el cuerpo sin vida de Biel. "No te lo crees. El cuerpo no lo hemos visto todavía, solo lo vieron las personas que le encontraron, le están haciendo la autopsia", señalaba Joana.