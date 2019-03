La declaración de la víctima de Pozoblanco: "Me pidió que le hiciera una felación y al negarme me llamó puta"

Espejo Público ha accedido a la declaración de la supuesta víctima de Pozoblanco (Córdoba). La joven denunció haber sido agredida sexualmente por el grupo de jóvenes sevillanos condenados por otra agresión sexual en San Fermín conocidos como 'La Manada'.

Recuerda cómo conoció a Alfonso (el militar del grupo), le dijo que la llevaba a casa, ella aceptó y se sentó en el asiento del copiloto. Es lo último que recuerda. Sabe que en ese momento eran sobre las 7:00 horas y hacia las 8:45 horas volvió a recobrar la conciencia. En ese momento se encontraba con Alfonso en el coche.

El vídeo que se reenvió 'La Manada' a través de Whatsapp evidencia que en ese coche no solo viajaban la joven y su acompañante, sino que otros tres integrantes del grupo montaron en el vehículo y realizaron tocamientos a la chica.

En su declaración la joven asegura recordar perfectamente que cuando Alfonso la llevó a casa entró hacia su calle por dirección prohibida. "No sé cómo se supo mi dirección", apunta. "Recuerdo que me pidió que le hiciera una felación y al negarme me llamó puta, me pegó en la cara y me echó del coche. Estaba muy puesto, su actitud era muy agresiva", mantiene.

Asimismo, la denunciante muestra sus sospechas de haber sido drogada con algún tipo de sustancia."Hubo una cosa que me extrañó: al salir del coche me noté muy despejada, como si no hubiera bebido en toda la noche. Llamé a varios amigos pero solo pude hablar con una persona. Le conté lo que me había pasado y me dijo que denunciara pero no lo hice. Llegué a casa, me acosté y me vi un gran moratón en la cara interna del muslo derecho. Le hice una foto y se la mandé por Whatsapp a algunos amigos"