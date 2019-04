"Os van a meter presos chavales", la respuesta en whatsapp de un amigo al ver uno de los vídeos de 'La Manada'

La policía investiga todos los móviles, rastrean los miles de archivos acumulados y, entre ellos, aparecen otro vídeo y otra chica que también compartieron en el grupo de Whatsapp. "Madre mía, os van a meter presos chavales", escribe un amigo tras ver el vídeo.

Mikel Santamaría, un policía foral de Navarra, asegura que se trata "claramente un presunto episodio de abusos sexuales". En principio no supieron quien era la víctima, pero sí tenían claro "que participan cuatro de los cinco encarcelados en Pamplona".

El pasado uno de mayo, el guardia civil de Pozoblanco convence a sus amigos para que vayan desde Sevilla a las fiestas de Torrecampo, un pueblo cercano. Aceptan tres de ellos y una conocida del guardia civil se une al grupo. Pasada la noche de fiesta, la joven se subió al coche de uno de ellos y no recuerda nada más, hasta que despierta completamente desnuda en la parte trasera del coche.

La joven no denunció entonces debido a que no recordada casi nada. No sabía que 'La Manada' la había grabado hasta que recibe una llamada de la policía de Navarra, en la que la hacen saber de la existencia del vídeo y puede ver lo que sucedió. Es entonces cuando procede a interponer una denuncia, en la que narra cómo la golpean hasta echarla del coche tras negarse a realizar una felación.

La conexión entre las presuntas agresiones de Pamplona y Pozoblanco son varias: la posible presencia de tóxicos, cuelgan vídeos como quien exhibe un trofeo de caza y sobre todo actúan siempre en grupo. Es el código de 'La Manada'.