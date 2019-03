Marta tiene 19 años y estudia en la univesidad. Hasta ahí todo normal. Lo que la hace distinta de sus amigas de facultad es que tiene una hija de 2 años. Fue madre adolescente con 16 y no se arrepiente.

"Hoy no hay nadie que no esté enterado de que de las relaciones sexuales vienen hijos de que existen los preservativos, de que hay una pastilla, pero ¿hasta qué punto eres consciente?", asegura. "Fue un shock para mí y para mis padres, y con el tiempo lo van asumiendo". En cuanto a la posibilidad de abortar, Marta lo tenía claro. "Nunca me lo plantee y es raro, ya que a otras chicas, sus padres son los primeros que se lo dicen. Nunca lo dudé". Sobre la reciente polémica por la modificación de la ley del aborto que obliga a las menores a tener permiso paterno para abortar, Marta lo tiene claro. "La Justicia no apoya a las chicas a que saquen adelante a un hijo. Les apoyan a que acaben con el embarazo. Lo que ocurre es que no están solas, pero nadie se lo ha contado pues hay muchas organizaciones y ONG que están dispuestas a ayudarlas a que salgan adelante".

Por su parte, el Doctor Santiago Barambio es médico ginecólogo y ha estado al frente de algunas de algunas clínicas españolas en las que se practican abortos. "Según un estudio, de 25.364 casos, solo el 0,44 por ciento eran menores que abortaban sin el consentimiento paterno, es un número muy pequeño". Por eso considera que la reforma que ha aprobado el gobierno por la que es necesario el permiso paterno para abortar perjudica a un grupo social muy pequeño y "vulnerable".