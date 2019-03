Julián Muñoz: "Cuando salga, voy a decir todo lo que ha hecho Isabel Pantoja"

"No me nombres a esa mujer, no quiero hablar de ella. Creo que me da mal fario", es lo primero que responde desde la cárcel Julián Muñoz cuando le preguntamos por la que fuera su pareja durante seis años. ¿Qué le ocurrió a Julián con Isabel Pantoja? ¿Por qué lo dejó todo por ella? "Yo me volví loco con esa mujer, no era yo. Perdí la cabeza. No me reconozco en ese hombre. En vez de Julián Muñoz, parecía Julián Pantoja”, asegura.

Cuando le hablamos de la prepotencia con la que ambos se paseaban por las calles de Marbella y sus alardes frente a la prensa, Julián Muñoz reconoce que se creía por encima de todos. "Yo era el alcalde de la ciudad de Marbella, el novio de una cantante famosa y me creía un escalón por encima de Dios".

En cuanto al dinero del que ahora nadie parece saber nada, incluso Isabel Pantoja también dice estar arruinada, Julián Muñoz nos asegura que "la que no disfrutó del dinero fue Maite. Yo con ella llevaba una vida sencilla, con los amigos. Con la otra, todo cambió. Pensé que era de otra manera. Y me equivoqué. Me equivoqué cuando salí de mi tercer permiso de Alhaurín y volví con ella a 'la Pera', y a los dos días le dije a Fosky, llévame de vuelta a la cárcel. Aquello no había quién lo aguantara". Muñoz recrimina a Isabel Pantoja los reproches y negaciones públicas de ella al tiempo que la acusa de estar "rodeada de palmeros".

Sobre el dinero, Julián Muñoz sigue sin aclarar nada y, cuando le aseguramos que Isabel Pantoja dice ser una víctima y que ella no ha hecho nada para estar en la cárcel. Julián asegura, "cuando salga de aquí voy a decir todo lo que ha hecho Isabel Pantoja para estar allí. Al final a todo el mundo le llega lo que se merece".