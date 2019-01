Juanma Ortega, sobre 'La Voz': "Es un programa que emociona y también enseña"

El presentador radiofónico Juanma Ortega ha comentado las emocionantes actuaciones que se están viviendo en el programa. Al presentador le ha emocionado la historia de Andrés Martín, por su historia personal. De cantar en el metro a triunfar en 'la Voz', con el tema 'Dancing On My Own'.

Ortega considera que 'La Voz' "no es un programa sobre música". "La música es el vehículo de las emociones, es un programa que emociona y también enseña", señala. Sobre la actitud de Paulina Rubio cree que "está jugando al juego de que no sabes por dónde ir".