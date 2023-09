Juan del Val se emociona con la dedicatoria de su madre en la presentación de su nuevo libro 'Bocabesada'

El escritor Juan del Val ha visitado Espejo Público en plena promoción de su nueva novela 'Bocabesada'. Asegura que disfruta de la promoción porque es "el momento en el que puedes contar lo que has hecho". "En general lo disfruto", señala.

En palabras del autor, 'Bocabesada' es un libro de amor de todo tipo: entre parejas en la tercera edad, relaciones de amistad y de padres a hijos. El libro transcurra en Nueva York, ciudad con la que Juan tiene un vínculo muy especial y de niño le parecía un lugar inaccesible pero desde que fue por primera vez le fascinó. "Por lo menos una o dos veces al año me escapo y he querido que uno de los personajes se fuera a vivir a Nueva York", confiesa.

Cuenta que en esta novela hay un personaje llamado Martín Varela que comparte con él muchos rasgos. "En el exterior se parece mucho a mí pero creo que tenemos alguna distancia entre ese personaje y yo. Señala además que siendo una novela de personajes está situada en ese lugar y habla mucho del mundo audiovisual y las series de ficción. "Sí hay una referencia concreta a El Hormiguero sin citar", afirma.

Cuando acude a entrevistas no pone ningún límite aunque reconoce que le da un poco de pereza hablar de política porque cada semana lo hace en El Hormiguero y es algo que le cansa.

Cinco personajes famosos envían una pregunta a Juan del Val

Pregunta: Vicente Vallés: "¿Antes de empezar a escribir una novela te haces un esquema? porque yo soy absolutamente caótico y me pongo a escribir sabiendo cómo empieza pero no cómo termina"

Respuesta: "Nunca escribo con guía y me entra claustrofobia si tuviera que saber exactamente dónde voy. Comienzo a escribir sin saber dónde me lleva, además me gusta muchísimo provocar. En ciertos momentos me lo tomo como una obligación. Creo que cualquier persona que hace algo artístico tiene que tener cierto afán de provocación. Los artistas presumen de no provocar y eso me parece aburrido y nos empobrece. Creo que hay que decir cosas inconvenientes".

Pregunta: Josep Pedrerol: Tú eres madridista, aunque eras fan de Leo Messi. La pregunta es tú ficharías a Mbappé este verano, ¿le esperarías o estás harto?

Repuesta: Soy madridista pero Messi ha sido el mejor jugador de la historia. Ficharía a Mbappé.

Pregunta: Dani Mateo: ¿Si tuvieras que escoger preferirías que Nuria Roca tuviera el mismo aspecto y otra personalidad o la misma personalidad y un aspecto distinto?

Respuesta: "A mí me gusta mucho Nuria tal cual es. Me gusta en todos los sentidos. No contesto a esta pregunta"

Pregunta: Santiago Segura: Que sepas que ya me he leído tu primera novela y esta nueva me la voy a comprar.

Respuesta: "Quiero vender todos los ejemplares posibles. Yo escribo para los demás y cuanta más gente haya leyéndome muchísimo mejor. Yo me considero escritor y si alguna gente piensa que por salir en la tele vas a escribir peor por eso, esos no me interesan".

Pregunta: Leticia Sabater: ¿Cómo puedes titular tu libro 'Bocabesada' sin haber besado la mejor boca de España?

Respuesta: "Un saludo Leticia, ahora me vine mal la propuesta".

Juan del Val, un escritor explícito hablando de sexo

Hablando de sexo es bastante explícito. Cree que en esta novela hay menos sexo que en otras. "Creo que el sexo da mucha información de cómo son y cómo están los personajes. Su deseo, ausencia de deseo, define un momento concreto. La manera explícita o no de reflejar el sexo es porque intento llegar hasta un punto que no sea pornográfico pero nunca me voy a quedar en ñoño".

La entrañable relación de Juan Val con su madre

Juan del Val define a su madre como "un ser humano estratosférico". "A parte de todo yo tengo la suerte de que es mi madre", añade. Ángeles Pérez, madre del escritor, ha hablado para Espejo Público. Cuenta Juan que aunque son 3 hermanos el día de la madre ella recibe decenas de llamadas de presos a los que, a través de su asociación, su progenitora ha ayudado a rehacer su vida y la consideran su madre. "Mi madre ha sido la persona que en cierto modo les ha dado una segunda oportunidad de vida", matiza.

Del Val recuerda su infancia con su madre teniendo reuniones con presos. La propia Ángeles ha contado su trayectoria ayudando reclusos: "Cuando yo empecé a ir a la cárcel él tenía 10 años, ahora llevo 42 años en la cárcel. Tengo 6 pisos de acogida en Madrid, voy 3 días por semana a la cárcel, veo a 150 presos de 3 cárceles a día de hoy. Es una asociación que ha sacado adelante a muchísima gente, cuando salen de nuestros pisos salen trabajando. En casa tengo segundos grados, terceros y libertades condicionales", explica.

Recuerda que el primer preso que sacó en permiso en Madrid hace 40 años está trabajando en Nueva York: "Mi hijo le tiene que mandar unos libros", bromea. Juan señala que ha aprendido a no juzgar a las personas porque nunca se puede saber si no vas a estar al otro lado. "De lo mejor que yo tengo en mi vida es mi hijo", concluía diciendo la madre de Juan del Val.