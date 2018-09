Juan Manuel de Prada confiesa en 'Espejo Público' que le ofrecieron chanchullos para obtener títulos universitarios: "A mí me ofrecieron lo mismo que a Ada Colau"

LA CONFESIÓN DE JUAN MANUEL DE PRADA

Juan Manuel de Prada asegura en 'Espejo Público' que en su día le ofrecieron chanchullos académicos para atajar su carrera académica: "A mí me ofrecieron lo mismo que a Ada Colau", señala. "Yo tengo una licenciatura y me ofrecían proseguir mis estudios universitarios con atajos", confiesa. Le echa la culpa al plan universitario Bolonia ya que según él "ha trivializado los estudios". Además, se muestra sorprendido de que "no haya ninguna formación política para recuperar la universidad como podía ser Podemos".