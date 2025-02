Juan Lobato: "A Ayuso no le pedí que dimitiera por lo que hizo su pareja, sino por mentir a 7 millones de madrileños"

Después de dejar su cargo al frente del PSOE madrileño Juan Lobato aspira a mantener su posición como senador mientras ejerce como técnico de Hacienda, un puesto que ya ostentó hace años. Considera que combinar las dos actividades "es algo conveniente y habitual, y la inmensa mayoría de los políticos lo hacen cuando no tienen un sueldo y hacen su trabajo habitual y cumplen también con su labor institucional".

El PSOE está poniendo trabas a su intento de seguir en el Senado sin remuneración. Según el reglamento de la cámara alta ser funcionario y senador es incompatible, aunque podría donar su sueldo. Apunta Lobato que hay dos leyes que afectan a este cometido. Añade además que no es cierto que todos los senadores cobren y muchos no lo hacen porque tienen otros cargos institucionales. En su caso, va a solicitar la compatibilidad porque esa dedicación no es exclusiva. Mantiene que en todo caso será la comisión de compatibilidad del Senado la que decida sobre el caso.

Mantiene su compromiso como senador por encima de la agencia tributaria. "Creo que ya hemos dado algunos malos ejemplos en las últimas décadas de gente a la que le votan los ciudadanos y a los pocos meses cuando vienen mal dadas dejan ese compromiso que han asumido con los ciudadanos".

"Creo que estar conectado con el mundo real ayuda a la política"

No sigue ninguna estrategia. Ahora tiene más tiempo porque hace 3 meses tenía una agenda frenética. Ahora tiene la posibilidad de incorporarse en Hacienda. Cree que ayuda a la política "estar conectado con el mundo real como trabajador de Hacienda".

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública de España Óscar López no ha querido aclarar cuál es su relación con Juan Lobato escudándose en que "es un asunto demasiado pequeño para darle importancia al que no le va a dedicar ni un minuto". Señala Lobato que López "tiene razón a que es un asunto pequeño, otra cosa es que cada uno tenemos una forma de ser". Juan Lobato señala que él sí llamó a sus predecesores para explicarles el proyecto que tenía cuando pasó a liderar el PSOE de Madrid. "No lo juzgo y lo respeto, se abre una nueva etapa. A todo el mundo le he trasladado que apoyen a Óscar López", resuelve.

La polémica visita al notario de Juan Lobato

Juan Lobato estuvo en el centro de los focos cuando trascendió que había ido al notario a registrar una conversación de WhatsApp con su partido. Después de que le comunicaran que los medios de comunicación ya tenían la información sobre la investigación fiscal a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Lobato posteriormente aportó esta información en la asamblea de Madrid. Mantiene que si lo hizo fue porque desde su partido ya le habían comunicado que la noticia estaba en los medios. Algo que acreditó en su momento ante notario.

"Fui al notario para acreditar que Juan Lobato persona física no había cometido ni un milímetro de irregularidad y ni un milímetro de acción en contra de la normativa de la ley y eso era lo que necesitaba como persona porque hablamos de un delito de entre 2 y 5 años de cárcel y también el partido de Madrid". Está seguro, además, de que ninguno de los datos que se ha filtrado viene de la agencia tributaria.

Las preguntas de Carlos Alsina a Juan Lobato

Carlos Alsina, director y presentador de Más de Uno en Onda Cero, ha preguntado a Lobato si es usual que el jefe de gabinete de la ministra de Hacienda en persona se reúna con el representante de una empresa, "pongamos un Víctor de Aldama de la vida pero es por poner un ejemplo". Reconoce Lobato que a él nunca le ocurrió ese supuesto. En su paso por la agencia tributaria se encargaba de quienes tenían deudas por encima de 500.000 euros. Su función era la de tratar de cobrarlas y gestionar los aplazamientos. "El sistema está muy protocolizado y no hay mucha vía extraordinaria", mantiene.

Considera Alsina que a la vista de los datos que se van conociendo de la investigación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz por la filtración de datos fiscales de la pareja de Ayuso, en su momento no hizo nada para saber qué había pasado con esa filtración y no ha hecho nada por facilitar la investigación judicial que está en marcha. "El hecho de borrar tus menajes, cerrar tu cuenta de gmail y no responder a las preguntas del juez no parece que muestre mucha voluntad de colaborar". Le recomienda además que le dé una vuelta a la permanencia en el cargo.

"A Ayuso no le pedí que dimitiera por el fraude fiscal de su pareja"

Añade además Juan Lobato que cuando pidió la dimisión de Isabel Díaz Ayuso en la asamblea de Madrid no lo hizo por lo que hubiera hecho su pareja, sino porque mintió a 7 millones de madrileños.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com.