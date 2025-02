Juan Lobato sobre las filtraciones: "Ninguno de los datos que se han conocido sobre la pareja de Ayuso han salido de la Agencia Tributaria"

El secretario general del PSOE en Madrid, Juan Lobato, ha abordado este miércoles en el programa Espejo Público la polémica en torno al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras la publicación de un informe de la UCO que revela el borrado intencionado de mensajes en su teléfono móvil. Durante la entrevista con Susanna Griso, Lobato ha insistido en que "ninguno de los datos que se han conocido sobre la pareja de Ayuso han salido de la Agencia Tributaria", defendiendo así la integridad del organismo y su protocolo de actuación.

Según explicó, cualquier funcionario que accede a un expediente debe hacerlo con su clave y justificar el motivo de la consulta, además de someterse a controles periódicos. "Cada vez que accedemos, nos piden explicaciones. Es nuestra norma número uno", afirmó. No obstante, al ser preguntado sobre si la filtración podría haberse producido desde la Fiscalía, señaló que desconocía ese ámbito de trabajo: "Eso ya no lo sé, porque nunca he trabajado ahí y no lo controlo".

El borrado de mensajes del fiscal general

La conversación giró hacia la investigación sobre García Ortiz, quien, según la UCO, eliminó de manera deliberada conversaciones y su cuenta de Google el mismo día en que el Tribunal Supremo lo encausó. Griso cuestionó a Lobato sobre cómo encaja este comportamiento con la posición institucional del fiscal.

El socialista evitó posicionarse y se limitó a señalar que no tenía información al respecto: "Yo no sé por qué hizo eso el fiscal general y no te puedo decir, Susanna". Relató que un ciudadano se le acercó en la calle para expresar su indignación sobre el tratamiento que han recibido diferentes figuras públicas en este caso. "Lo que no puede ser es que haya que pedir disculpas a quien borró sus mensajes y quemar en la hoguera a quien se pone a disposición de la justicia", le comentó esta persona, según su testimonio, para darle cierto apoyo a Lobato.

Sin valoraciones sobre el fiscal

Ante la insistencia de Susanna Griso en si le llamaba la atención que el fiscal actuara "como si fuese un delincuente común", Lobato eludió la pregunta: "Pues la verdad, Susanna, es que no lo sé, deberías preguntárselo a él".

Las declaraciones del dirigente socialista llegan en un momento en el que la oposición ha intensificado las críticas contra el Gobierno, exigiendo explicaciones sobre el papel de la Fiscalía en este caso. Mientras tanto, la investigación sigue en marcha y la UCO trabaja en la posible recuperación de los datos eliminados.

