Juan Fernando López Aguilar carga contra la oposición: "El PP criminalizó al Gobierno por adoptar el estado de alarma"

"El Partido Popular culpabilizó al Gobierno por adoptar el estado de alarma y cuando por fin ha terminado el estado de alarma después de un año y 3 meses ha llegado a su caducidad le acusa de irresponsabilidad por dejar caer el telón del estado de alarma. No se puede decir una cosa y la contraria permanentemente." ha asegurado Juan Fernando López Aguilar, exministro de Justicia y diputado del Parlamento Europeo, que ha cargado contra el PP.

Fernando López Aguilar ha insistido que no comparte la narrativa de culpabilizar de los contagios. "No puedo compartir la narrativa, al contrario la combato. Esa narrativa que intenta responsabilizar de los contagios e incluso culpabilizar de los contagios e incluso ha intentado, en más de una ocasión, criminalizar los contagios, llevándola a tribunales de justicia".

"El virus no es culpa de nadie. Haberse contagiado no es culpa de nadie, contagiarse no ha sido culpa de nadie. Pero lo que está claro es que los poderes públicos tienen que tomar todas las decisiones necesarias para intentar proteger la salud pública e intentando, incluso, que la salud pública prevalezca sobre otros derechos fundamentales que están protegidos en nuestro ordenamiento" ha explicado el exministro de Justicia.

Para Fernando López Aguilar, la actual situación de crispación no ayuda en la pandemia. "Creo que forma parte de una espiral de crispación que no conduce a ninguna parte. Que el gobierno ha intentado combatir una y otra vez en sede parlamentaria y fuera. El intentar judicializar o incluso criminalizar los contagios. Buscar eventuales culpables de una ola de una segunda ola, de una tercera ola. Con las herramientas que tenemos hay que operar, con una actitud constructiva nos iría mucho mejor que buscar culpables."

"La ley orgánica del estado de alarma no estaba prevista para una emergencia sanitaria del calibre y la extensión que ha acudido al globo, al conjunto de la Unión Europea y por supuesto, a toda España. La cogobernanza estaba contemplada la ley de estado de alarma para cuando una emergencia sanitaria afectaba exclusivamente al territorio de una comunidad autónoma, y no es el caso" ha argumentado el exministro de Justicia, Fernando López Aguilar.