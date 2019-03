Juan David: "Se que Bretón no me miraba con buena cara"

La declaración de Juan David, primo de Ruth, fue una de las més tensas que se han llevado a cabo en el juicio que se sigue contra José Bretón en Córdoba por la muerte de sus hijos. Especialmente tenso fue el interrogatorio al que le sometió el abogado defensor de Bretón, José María Sánchez de Puerta. "A este señor como no le contestes lo que el quiere, te vuelve a preguntar y le parece mal si no le dices lo que quiere oir", se lamenta Juan David.

El primo de Ruth asegura que "no he mentido. Ruth me encargó que le sacara dónde están los niños y me sorprendió con lo que me dijo Bretón sobre lo pequeños", afirma.

Reconoce Juan David que enseguida se dio cuenta de que Bretón le miraba con dureza. "Se que José Bretón no me miraba con buena cara y él se siente engañado porque confiaba en mí. Pero ante la vida de los niños y lo que ha hecho yo no podía quedarme callado".