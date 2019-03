Juan David: "Bretón estuvo a 10 minutos de confesar el crimen"

El juicio contra José Bretón continua en la audiencia de Córdoba con la declaración de numerosos testigos. Entre ellos el primo de Ruth Ortiz, Juan David, el hombre que estuvo apunto de arrancarle una confesión a José Bretón.

La declaración de Juan David ha sido tensa en cuanto ha intervenido José María Sánchez de Puerta, el abogado de José Bretón. "Me ha intentado poner ante el jurado de mentiroso pero yo no lo soy. Me pregunto si él le ha preguntado a su defendido por esta conversación. Creo que no". Juan David ha resaltado que él no acudió a la Policía tras entrevistarse en la cárcel con Bretón porque así se lo había pedido Ruth. "Ella lo que me pidió es que averigüara dónde estaban los niños".

Juan David ha responsabilizado a José maría Sánchez de Puerta que José Bretón no haya confesado el crimen. "Si el segundo día dura 10 minutos más, confiesa seguro. El abogado fue el que se cargó la confesión. Al día siguiente, Bretón me dijo que su abogado le había dicho que no dijera nada".