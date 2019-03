Los jóvenes parados españoles se sienten marginados del mercado laboral

Ricardo es Mecánico de Formación. "La verdad es que no me sale nada y si me sale, es para verano durante uno o dos meses y después, me echan. Me siento muy excluído. Hacemos mil cursos para que luego en el mundo laboral, no salga nada". Ya se les conoce como la generación perdida.

Desde el círculo de empresarios proponen como solución rebajarles el salario mínimo a cambio de formación. El ministerio de Empleo aclara que por el momento, no valora esta postura. Defienden la idea de ligar salarios a la productividad, pero dicen que es una decisión que recae sobre los agentes sociales.

Para combatir este desempleo, varias medidas: la Estrategia de emprendimiento, dotada con 3.500 millones que dicen ya ha beneficiado a 150.000 jóvenes y otros 1.887 millones europeos que se repartirán entre 2014 y 2015 como garantía para que ningún joven esté más de 4 meses sin trabajar. Pero en la calle todavía bajo la incertidumbre, denuncian sentirse abandonados.