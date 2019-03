Un joven vizcaíno reclama su inocencia tras 16 años en prisión

David lleva 16 años en la cárcel, 5.840 días reclamando su inocencia. David fue condenado en 1998 a 19 años de prision por haber supuestamente asesinado a su novia Marta, una joven de 17 años. Se le acusó de haberla asfixiado para después cobrar seguros de vida. Pero él lo ha negado día tras día.

En este tiempo su madre ha sido su mejor apoyo. "Tenemos la conciencia tranquila, la cara muy alta y la honra muy grande". Hace dos años sus abogados presentaron un informe forense en el que demostraban que la muerte de la chica había sido por causas naturales porque sufría una miocarditis infecciosa.

El recurso de revisión de sus caso fue desestimado. Ahora su defensa se querella contra tres magistrados del Supremo por prevaricación y además aporta un nuevo informe forense que ratifica lo mismo. "En las conclusiones se dice que la causa de la muerte es natural", dice el abogado. "Estoy muy indignada con la Justcia que nos ha destrozado la vida", reclama la madre de David. Luis Frontela es el autor de ese nuevo informe. En el acta deja claro que no hay evidencias de que la muerte fuera violenta. "Ya hace 14 años que había médicos que decían que esa muerte no era una muerte homicida. Yo diría que es un error de interpretación", afirma.

Desde que la Audiencia de Vizcaya le condenó, David hizo dos huelgas de hambre, una de ellas le llevó casi al borde de la muerte, estuvo 47 días de ayuno. A pesar de que ya podía haber pedido la libertad condicional, no lo ha hacho ni tampoco quiere el indulto porque dice, esa no es su lucha. "Solicitar el indulto es pedir un perdón y él dice que a él no le tienen que perdonar porque no ha hecho nada", dice el abogado de la familia. David sueña con el día en que sea puesto en libertad.