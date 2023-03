La joven que arrancó la lengua a su pareja podría haberse fugado a Tailandia: "Le pidió un beso a traición y le mordió"

La Fiscalía asegura que la agresora "con ánimo de menoscabar la integridad física de su pareja le propinó un mordisco en la lengua". Los médicos tuvieron que suturar la lengua, ya que no podía ser reconstruida. Adaia López, la presunta agresora, tiene que cumplir una condenada en firme de 6 años de prisión y una compensación económica de 67.210,39 euros por arrancar la lengua a su novio Aarón en 2016.

La condenada parece ser que se encuentra en Tailandia por la inacción de la justicia. La prueba están en los vídeos e imágenes compartidos en sus redes sociales. El abogado, Pepe Rey, teme que se haya fugado al país asiático, que no tiene acuerdo de extradición con España, pese a que solicitó a la Audiencia de Barcelona que ejecutara la sentencia que la condenó a prisión en 2021. Ahora, anuncia que presentó un nuevo escrito para agilizar el proceso. El tribunal resolvió el escrito determinando que "no había lugar y que lo que había que hacer era ejecutar la sentencia" así lo relata Pepe Rey. El defensor de la víctima asegura que ha tenido una llamada de cinco minutos antes de la conexión en el programa Espejo Público para comunicarle que la sentencia sigue sin ejecutar.

¿Qué paso para que Adaia López le arrancara la lengua a la que era su pareja?

Esta pareja se conoce mediante internet, estuvieron chateando, y tuvieron varias citas. En 2015, conjuntamente deciden vivir juntos en una casa. Un año más tarde, sucede la primer agresión, ella le golpea la nariz. Sin embargo, sale absuelta de ese hecho.

A pesar de todo en 2016, ella, con 22 años, seguía manteniendo la relación amorosa con el hombre, que en ese momento tenía 40 años. Ambos calificaron su relación como complicada y tormentosa debido a las fuertes discusiones que tenían. La joven en una discusión, muerde la lengua de su pareja ejerciendo demasiada presión. Ese mordisco causó que los sanitarios tuvieran que suturar la lengua sin posibilidad de reconstrucción. Según el abogado de la víctima, "mi cliente estaba intentando dejar la relación y ella reaccionó de forma muy agresiva".

"Ella era una persona muy violenta y agresiva" con estas palabras califica la víctima a su expareja en el juicio. Sin embargo, ella se defiende afirmando que ¨le corte la lengua al cerrar la boca como acto reflejo cuando él me metió la lengua, para defenderme, si no me hubiera defendido ahora estaría muerta". El abogado de la víctima insiste en que ¨fue ella la que le pidió un beso para calmarle y en ese acto traidor, le muerde".