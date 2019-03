Una joven denuncia que no encuentra trabajo por su aspecto físico

Ángela trabajaba de peluquera. No llegaba a los mil euros mensuales,pero le daba para mantener a su pequeña de seis años. Hoy se ha quedado sin trabajo y denuncia que no encuentra empleo por su apariencia física. "He ido a varias entrevistas de trabajo y me han puesto la escusa de que no encajaba en el perfil, que si estaba un poco 'rellenita' y que la gente lo primero que ve es el aspecto físico".

Por su parte, Laura es una joven de 29 años que la crisis le ha truncado sus sueños. Su gran ilusión era ser madre, pero Laura no se puede emancipar. A pesar de tener una buena formación, continúa en el paro. Ha pasado de ganar 400 euros a no ingresar absolutamente nada.