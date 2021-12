Una joven de Almería, aterrorizada después de que el joven que la violó en grupo haya salido en libertad

Esther es la madre de la víctima. Señala que su hija vive con miedo y no sale a la calle "porque la situación es muy complicada". "Esta persona tiene una sentencia por maltrato hacia mi hija, estamos pendientes de otro juicio por amenazas de muerte. No entiendo que esta persona pueda estar libre", reivindica la progenitora.

Esta madre no puede entender cómo está en la calle un violador. Quien la violó es quien entonces era su pareja cuando ella tenía 14 años. Cometió la agresión sexual junto a sus amigos en una agresión sexual grupo. Desde entonces la vida de la víctima ha sido muy difícil. No ha terminado sus estudios, necesita tratamiento farmacológico y se encuentra en tratamiento psicológico. "Le han destrozado la vida", lamenta.

Explica la madre que llevan dos años presentando escritos para que los culpables no salgan de prisión. El padre del agresor sexual ofreció a la familia de la chica 120.000 euros para que no siguieran adelante con la denuncia pero esta madre le respondió que "la dignidad no se compra".

La madre de la víctima insta a todas las personas que hayan pasado por una situación como la de su hija a denunciar. En el caso de la joven, inmediatamente después de la agresión acudió a casa de una amiga y allí la madre la maquilló y le recomendó que no contara lo que había pasado.

La víctima denunció pasados unos años de la agresión sexual. Explica la madre que después de mucho tiempo decidió salir a una fiesta y allí fue amenazada por su violador. Uno de los que estaban con ella se le acercó y le dijo al oído: "Vamos a volver a violarte". Esto produjo un shock en la joven que terminó con la denuncia ante la Policía.

