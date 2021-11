Así es la vida tras una violación: "No te puedes quedar encerrada en casa"

Aloe Mateu regresaba a su casa con una amiga de las fiestas de Sant Adriá des Besòs (Barcelona). Al entrar en su portal vio a un hombre. Pensó que era el vecino y escuchó su voz, cada vez más cerca hasta que lo tuvo encima. El agresor la estampó contra la pared, Aloe cayó al suelo y el hombre comenzó a bajarse los pantalones para llevársela hacia él. La joven pataleó pero el violador le cogió de las muñecas y del cuello mientras ella pataleaba.

La joven gritaba 'papá' con todas sus fuerzas entonces este hombre sacó un objeto punzante y Aloe pensó que ese sería el fin por lo que, cuenta, empezó a gritar aún con más fuerza. Fue su hermana quien salió en su ayuda y este hombre terminó huyendo. Su hermana salió a la calle y pidió a los transeúntes que le pararan, por lo que rápidamente fue interceptado y posteriormente detenido por la Policía.

Desde entonces este agresor sexual está en prisión ya que fue condenado a 11 años de cárcel. Otras 3 mujeres le reconocieron como agresor sexual, a una de ellas la había atacado tan solo unas horas antes que a Aloe.

Recuerda Aloe que cuando sucedieron los hechos, hace ya 5 años, le decían que tenia que haber gritado 'fuego' porque en esa situación la gente ayuda. Cree que hay situaciones que propician que te pasen esta cosas pero a una de las agredidas la atacó a las 17,30 horas. Aconseja a las víctimas que no se queden encerradas en casa. "Hay que intentar hacer tu vida normal, yo después de eso fui a trabajar y me dolía todo. Quedarse en casa no te va a ayudar en nada", recomienda.

