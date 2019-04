Joshua pide que no olviden a los huérfanos por violencia de género

Joshua con 26 años es el tutor de su hermano de 9: "Perdí a mi madre y ahora tengo que hacer de padre y madre de mi hermano"

Joshua se ha encontrado con una falta de ayudas tremenda de cara a sacar adelante a su hermano. Todas las ayudas prometidas por parte del ayuntamiento se han quedado en nada: "En el momento que pasó vinieron muchos políticos para ayudarme, pero ahora nada". Asegura que no solo son los problemas económicos, sino muchas dificultades administrativas, "me ha tocado hacer todo solo, impuesto de sucesiones, cambios en la vivienda... no he tenido ayuda"

La Fundación Soledad Cazorla de la mano de Joaquín Tagar periodista y viudo de la fiscal Soledad Cazorla, busca fondos para ayudar a huérfanos de violencia de género como Joshua y sus hermanos: "Hay que sensibilizar a los ciudadanos para que estén dispuestos a ayudar a los huérfanos por la violencia machista".