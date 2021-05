José Zaragoza, sobre el indulto: "Sanchez solventa problemas de los españoles aunque eso tenga consecuencias políticas"

El diputado del PSC, José Zaragoza, es partidario del indulto a los presos del 'procés'. Aprueba solventar el conflicto catalán "que es producto de la gestión de Mariano Rajoy". Considera que "Rajoy se olvidó de hacer frente al conflicto catalán. Cuando él era presidente se le fugó Puigdemont, dejó que ese problema creciese y no ha tomado ninguna decisión para solventarlo", sostiene.

Cree que hay que "pasar página de este problema y buscar una solución para atajar el conflicto territotial". Lamenta que la negativa del PP al indulto se sume a las trabas que, asegura, ha puesto al Gobierno en la gestión de la pandemia. "El PP decía que no habría vacunas, que las vacunas no funcionarían y todas esas cosas no ayudan", mantiene.

"La cuestion es que España tome decisiones para afrontar sus problemas. Pasó igual con el problema de ETA que a Zapatero le costó un precio muy caro electoralmente. Un país necesita mirar hacia adelante y no quedarse en los problemas del pasado", apunta el del PSC.

Sobre un posible batacazo en las urnas ante la decisión de dar luz verde al indulto, cree que Sánchez está pensado en solventa el problema de los españoles aunque eso tenga consecuencias políticas.

