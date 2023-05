José Luis Martínez- Almeida: "Vox se ha bajado del carro que define a Madrid"

José Luis Martínez- Almeida, alcalde de Madrid, ha visitado este lunes el plató de Espejo Público a pocas semanas de las elecciones del 28M. El primer edil venía de entregar el trofeo a Carlos Alcaraz en el final de la Mutua Madrid Open. "Me llama la atención que nuestros deportistas son muy sencillos como personas. Es un chaval extraordinario en lo deportivo y en lo personal. El deporte hay que practicarlo y no conviene alejarse demasiado de él, alguna vía de escape tenemos que tener", señala.

Cree que el presidente del Ejecutivo Pedro Sánchez va a seguir con anuncios preelectorales y dice que le recuerda a la película de Toni Leblanc 'Los tramposos'. "Está protagonizando una película que no hay quien se crea lo de los anuncios. La cuestión está en por qué no lo ha hecho antes. Va en su genética no cumplir sus promesas electorales", mantiene.

Almeida cree que es un error poner un tope al precio del alquiler

El Gobierno ha aprobado la ley de vivienda que establece topes de obligado cumplimiento. Señala que el Ayuntamiento de Madrid cumplirá la ley pero cree que poner un tope es un error porque al haberse aplicado en Barcelona el alquiler ha subido el doble. En su política apuestan por actuar sobre la oferta. "Madrid va a ser la primera ciudad de Europa en construcción de vivienda asequible", afirma. Cree que las infraviviendas hay que perseguirlas y sobre todo aquellas que no cumplen las condiciones necesarias.

Señala que Madrid está de moda y es "una de esas ciudades donde las cosas suceden". Cree que eso va a suceder con el impuesto sobre las grandes fortunas. No entiende por qué el Gobierno no hace más caso a lo que dicen en Madrid. "Si decimos que la Golden Visa y el impuesto a las grandes fortunas perjudica, el Gobierno quizá debería mirar más a Madrid de lo que lo hace".

Almeida cree que Vox se ha bajado del carro de Madrid

Afirma Almeida que Vox ha dejado a Madrid y se ha bajado del carro. "Javier Ortega Smith ha decidido que no le compensa ser un contrapeso al Gobierno de Sánchez. Quien se ha bajado del carro es Vox. Han vuelto a votar en contra del equipo de Gobierno y a votar con Más Madrid. Será Vox el que tenga que explicar por qué se alinea contra todos aquellos que quieren acabar con las políticas que definen a Madrid", señala.

Almeida siente gratitud hacia la vicealcaldesa Begoña Villacís. Cree que la de Ciudadanos tiene complicado entrar en el Ayuntamiento y considera que los votantes de Ciudadanos que un momento se fueron del PP ahora se vuelven a sentir identificados con las políticas que defienden desde el PP. "Esa casa común que aspira a ser el PP puede hacer frente a lo que está sucediendo en España", mantiene.

Sobre el conflicto protocolario que se vivió el Dos de Mayo en Madrid con Toni Bolaños, apunta que si él fuera Pedro Sánchez no le habría gustado lo que hizo el ministro Bolaños. Esto le plantea que sabía que se estaba abocando a un enfrentamiento que no tenía ningún sentido pero cree que tenía que tener alguna intencionalidad. "Lo que no tiene lógica es que se haga en Madrid lo que no sucede en ninguna otra Comunidad autónoma y que Bolaños quisiera colarse en esa fiesta de la forma que lo hizo".