"José Bretón: En un mes me he muerto de pena"

José María Sánchez de Puerta, abogado de José Bretón, ha confirmado que la madre de Ruth y José se ha presentado como acusación contra su defendido. "No entiendo qué pretenden negando este hecho", ha asegurado el letrado. Asimismo, Sánchez de Puerta, ha reconocido que José Bretón "está hundido" con esta decisión. "¿Qué pretende mi mujer con eso?, me ha llegado a decir", afirma. el abogado. "Desde que me hice cargo desde la defensa de José, hoy es el día que le he visto más hundido. Me ha llegado a decir que en un mes se ha muerto de pena", ha confirmado Sánchez de Puerta.

Por su parte, Esther Chaves, portavoz de la madre de Ruth y José, ha asegurado que desconoce si el juez ha pedido o no otro informe psiquiátrico de José Bretón. "Aunque soy la portavoz de la familia, hay cosas que no sé. Lo único que puedo decir al respecto es que José siempre ha sido un excelente padre y se ha portado muy bien con los niños". "Pido disculpas por no decir siempre todo lo que ocurre, pero quiero que la gente entienda que nosotros nunca hemos querido hacer ni decir nada que se pueda interpretar como un signo de hostilidad", ha asegurado al hilo de las informaciones que ella desmintió en las que decía que no se había presentado una acusación formal contra José Bretón.