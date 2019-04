José Bretón se enfrenta a 3 años más de cárcel por malos tratos a su exmujer

La ex mujer de Bretón, Ruth Ortiz ha renunciando a personarse como acusación particular y es la Fiscalía quien ha continuado con la demanda de oficio. "Soy una mujer vejada y maltratada psíqicamente". Así se declaraba en marzo de 2013 Ruth Ortiz ante el juez de violencia de género. Por eso nunca le extrañó el comportamiento de su marido. No explicar lo que les había ocurrido a los niños fue para ella una prolongación de ese maltrato.

Unos temores que plasma en una carta escrita pocas horas después de la desaparción de sus hijos y que es el precedente a la denuncia por malos tratos que interpone por motivos estrictamente matrimoniales. "José manipula y hace daño donde más duele para conseguir sus objetivos. Eso es lo que ha estado haciendo conmigo". En la carta Ruth también recoge los malos tratos que Bretón dispensaba a sus hijos. "Los niños le obedecen porque también le tienen miedo. Ellos también han sufrido los malos tratos del padre hacia mí".

Bretón espera el juicio desde hace días en un módulo de aislamiento de la cárcel de Huelva. A la que fue trasladado desde la de Villena en Alicante donde cumple condena. Allí trabaja en el economato de la prisión. Su comportamiento, dicen, sigue siendo muy cambiante pero mantiene su tono chulesco y prepotente. En estos días se le ha oído hacer comentarios sobre su ex pareja y que se le ve feliz por estar otra vez cerca de Ruth. Aunque podría ser la ultima, de prosperar la condena respaldada por la Fiscalía, tras salir de la cárcel sobre Bretón no podría acercarse a menos de un kilómetro de Ruth durante 5 años.