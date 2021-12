Joaquín Amills, sobre la desaparición de Pablo Sierra en Badajoz: "Es mentira que le echaran de la discoteca aquella noche"

El periodista Nacho Abad ha confirmado que se han reanudado las labores de búsqueda de Pablo Sierra en el río Guadiana. Añade Joaquín Amills (portavoz de la familia y presidente de SOS Desaparecidos) que no solo se busca en la orilla, los GEO están analizando el fondo del caudal en busca de alguna pista.

A Pablo Sierra se le perdió la pista el pasado 2 de diciembre en Badajoz. Esa noche había salido de fiesta con sus amigos. Salió de un local con destino a la residencia universitaria en la que se hospedaba y a partir de ahí lo que sucedió es un misterio.

La búsqueda de Pablo se ha ampliado a una parte de Portugal. Se ha hecho por protocolo debido a la cercanía con la localidad. "Por si alguien que este en Portugal que haya estado antes en Badajoz puede aportar alguna pista", mantiene.

En Las últimas horas el militar que encontró el teléfono móvil de Pablo en un paraje alejado del centro ha contado cómo se produjo el hallazgo. Cuenta que se acercó cuando escuchó el teléfono móvil y lo notó pringoso, Llegaron los servicios de emergencias y echaron agua oxigenada para comprobar que era sangre. "Les pido a quienes nos escuchan que nunca hagan esto ni manipulen una prueba. Lo que están haciendo es destruir lo que luego la Policía científica tendrá que trabajar con ello".

Reconoce que ha habido mucha gente que se ha sumado al carro en las declaraciones que han tomado los investigaciones dando testimonio "de lo que posiblemente habían oído pero no sabían". No piensa que haya habido contradicciones maliciosas en las declaraciones de los testigos.

Amills está acostumbrado a colaborar con familiares de personas desaparecidas y como mantra cada día les dice: "Tenemos que pensar que hoy lo vamos a encontrar". Cree que hay que mantener la esperanza porque Pablo "es un chaval joven, no encajan las piezas de todo lo que ha sucedido y hay contradicciones como que le habían echado del local cosa que no es cierto es una mentira porque no hubo ese altercado. No tenemos nada para apoyarnos ni en un sentido ni en otro".