Javier Úbeda, alcalde de Boadilla del Monte, planta cara a los okupas: "No queremos que se vea alterada nuestra vida por estos indeseables"

Un grupo de okupas pone en peligro la tranquilidad de los vecinos de Boadilla del Monte, el tercer municipio más rico de España. Después de ser desalojados de Carabanchel, donde se habían asentado, ahora amenazan con ocupar viviendas en esta localidad. El alcalde de Boadilla, a través del programa Espejo Público, ha pedido calma a los residentes y ha prometido hacer todo lo posible para dificultar la vida de los okupas y evitar su asentamiento en el municipio.

El alcalde ha mandado una carta a la delegación del Gobierno pidiendo más efectivos de la Guardia Civil y mayor colaboración entre las administraciones para evitar que los okupas cumplan con su amenaza.

"Estamos con los ojos muy abiertos"

De momento, no ha recibido respuesta y no le extraña "porque muy pocas veces me responden la Administración Federal del Estado cuando le pido algo", explica en el programa. Javier asegura que todavía no han llegado, pero la en la localidad están "prevenidos" y "alertas. Además, añade que "la tipología de vivienda de Boadilla no es comparable con estas nuevas construcciones que poníamos el ejemplo de Carabanchel".

El alcalde insiste que "son viviendas unifamiliares, son chalets. Los vecinos están alertas, nuestra policía está prevenida y estamos con los ojos muy abiertos para prevenir que estas mafias o delincuentes que vengan a robar actúan en el municipio". Pero entiende que les guste la localidad ya que es "es una ciudad ideal, muy tranquila, muy familiar y no queremos que se vea alterada nuestra vida por estos indeseables que parece que están amparados por unas leyes muy laxas y nuestros vecinos sienten indefensión".

Respecto a la situación que han pasado los vecinos de Carabanchel explica que es una "vergüenza que se tarden semanas o meses en desalojar a estos inadaptados que no saben convivir y que solo crean problema, lo que quieren es cobrar e irse al siguiente municipio a seguir con lo mismo".

"En Boadilla no van a acampar a sus anchas"

"En Boadilla no van a acampar a sus anchas", dice muy enfadado el alcalde. Tal y como explica nuestro compañero Javi Fuente, la localidad tiene que estar prevenida ya que el modus operandi de El Paraguayo es este. "Se mueve. Se dedica a esto, y los que se dedican a esto pues van a saco y ya lo ha anunciado en un vídeo y la amenaza ahí está de real", asegura.

En este caso son mafias que han convertido esto en su modo de vivir a base de la extorsión, consiguen hasta 3.000 euros.

