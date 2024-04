Javier de Andrés, candidato PP elecciones vascas: "Hemos dado un giro en un momento especialmente difícil"

En Espejo Público entrevistamos a Javier de Andrés, candidato del PP en las elecciones a Lehendakari en el País Vasco, tras conocer los resultados de las urnas. El Partido Popular ha conseguido siete escaños, uno más que en las elecciones anteriores, pero a pesar de la mejoría no son una pieza determinante para conformar el Gobierno Vasco.

Resultado electoral

Según Javier de Andrés "no estaba en nuestra mano pero hemos dado por fin un giro en un momento especialmente difícil". Hemos pasado de 60.000 votos a 97.000, el crecimiento en votos ha sido muy importante. Hemos crecido un 36%, el mayor crecimiento después del de Bildu". En este sentido, destaca el candidato del Partido Popular, "estamos contentos aunque los resultados no son los que les nos hubieran gustados.

Si analizamos esos resultados vemos que el PP tiene su cara y su cruz. Sube por primera vez en veintitrés años y suma un escaño más hasta los siete escaños en el parlamento Vasco. Es una buena noticia para ellos pero no logran absorber los votos de Vox, que resiste el envite.

Resultados PP en elecciones Vascas:

2024: 97.149 votos (9,23%)

2020: 60.650 votos (6,77%)

En estos resultados ha influido, según el candidato del PP, el enfoque de la campaña que han hecho el PNV y el PSOE. Los dos partidos, dice De Andrés, "han apostado por una campaña de polarización donde se pretendía que la gente decidiera entre Bildu o PNV".

Vox resiste

Sobre la presencia de Vox, El candidato del PP a las elecciones vascas, cree que "no es conveniente la división, siempre perjudica. Es mejor estar unidos, si somos pocos". El centro derecha en el país vasco no tiene la fortaleza que nos gustaría y sería bueno que hubiera unidad pero también es cierto en que existen distintas formas de pensar en las que seguramente hay más diferencias de las que algunos piensan y esos puentes de comunicación no se producen. Vox no ha llegado al 3% en el conjunto del País Vasco.

Las características de Cataluña y País Vasco no se ocultan a nadie, son dos comunidades autónomas que son antiliberales, lo fueron en el siglo XIX, lo son en el XX y los son en el XXI. Optan por otros modelos ideológicos y el PP lo que busca es un proyecto de igualdad y de derechos entre los españoles y ese mensaje tan evidente no siempre ha conseguido tener éxito.

Escalada Bildu

El PNV se coloca como primera fuerza política pero los de Bildu se quedan a sólo 28.00 votos de ganar la elecciones. Este resultado refleja según Javier de Andrés que "Tanto PNV como PSOE le han hecho la campaña a Bildu durante los últimos años y han favorecido incluso dando una interpretación de que esa formación política como democrática y progresista cuando todos sabemos que no lo es" . Ese trabajo ha dado su resultado en las urnas.