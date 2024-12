Jaime de los Santos, tras llamarle Óscar López 'personal shopper': "Fue un ataque personal con tufo de homofobia"

Jaime de los Santos, diputado del PP, habla en el programa Espejo Público sobre el rifirafe que tuvo en el Congreso Óscar López ministro para la Transición Digital y de la Función Pública y nuevo secretario general del PSOE de Madrid. Es una muestra más del elevado tono que últimamente tienen las sesiones parlamentarias

"Enganchada" en el Congreso

Así fue el enganchón entre ambos: protagonizaron De los Santos y el ministro López en el Congreso:

- Jaime de los Santos : Señor López, ¿ha sido usted nombrado ministro para asegurarse el aforamiento?

- Óscar López: La respuesta es no.

- Jaime de los Santos: En su opinión, entre nosotros y sin notarios de por medio, el pisito de la calle Atocha era para repartirse mordidas o sencillamente para seguir abusando de mujeres prostituidas.

- Óscar López: De verdad, insisto, a mí este tonito faltón, matón, amenazante, de verdad que conmigo no va a funcionar. Me preguntaba usted por qué me nombraron ministro, yo voy a, para que se nos entienda, voy a hacer lo estilo PP, para que se entienda que es la táctica habitual del rival. Yo la pregunta es por qué le nombraron a este señor personal shopper de la mujer del presidente del gobierno en la Moncloa. Personal shopper, es verdad que esto es la derecha de este país, todo amable. Y utilizando la método que hace la derecha la pregunta, yo podría decirle a este señor que trabajó en la Moncloa, además de comprar los vestidos de la mujer del presidente del gobierno o asesorar en la compra, ¿recibió usted a señor Bárcenas que aquí va Moncloa? Le mandaba usted cajas de puro, le pasaban los cajas de puro con billetes que le daba al señor Bárcenas, señor Rajoy.

¿Qué dice el PP?

Sobre este enfrentamiento le preguntamos a Cuca Gamarra, Secretaria general Partido Popular, en la entrevista de ayer en el plató de "Espejo Público". Esto es lo que opina Gamarra sobre la cuestión. Cuca explica que "Jaime de los Santos, lo que fue un asesor de la mujer del presidente que cumplió lo que eran las labores de asesor. Hay una grandísima diferencia de la labor que desarrolló Jaime de los Santos, que se adecuaba a lo que era esa función y no, por la que hoy están siendo investigados judicialmente" Y añade que todo es "humo para intentar tapar, aparte de que creo que esas declaraciones estuvieron llenas de machismo y de cierto carácter, diría yo, de ataque personal a Jaime de los Santos".

López "pretendía ridiculizarme"

En el plató como colaborador del programa Jaime de los Santos da su versión de la ocurrido. Para De los Santos el ministro Óscar López lo que hizo fue un "ataque personal" que dice "no tuvo efecto a ese respecto". Para Jaime de los Santos esas palabras donde le calificaba de personal shopper " no diría que fue machismo, yo diría cierto tufo de homofobia, porque creo que es evidente que lo que se pretendía era ridiculizarme".

De los Santos explica que "he sido personal shopper para quien no sepa lo que es un personal shopper, es alguien que acompaña a un hombre o a una mujer a hacer compras y le asesora para, bueno, de alguna manera completar sus formas de vestir. Yo nunca he sido personal shopper, lo que he sido y es cierto es cajero en unos grandes almacenes porque así es como me pagué la carrera. Es verdad que a mí la moda me ha interesado mucho. Yo mientras que estudiaba la carrera de historia del arte, bueno, investigué mucho en todo lo que tiene que ver la imagen de los poderosos a lo largo del siglo XVI y también es cierto que durante gran parte de mi infancia y de mi adolescencia pues dormía a lado de una máquina de coser, porque mi madre que es modista no tenía más espacio que mi habitación para colocarla y me he dormido con el traqueteo de una máquina de coser durante la mayor parte de mi vida".

En su réplica el diputado del PP añade que "respeta todo lo que tiene que ver con la moda y sobre todo que sea un feminista, como sabes convencido, es triste que un ministro del gobierno de España, donde se documente, sea en una revista que ya no existe, que se llamaba Sálvame, que lo que pretendía era precisamente divertir. Y sí, es cierto, nos pillan a mí y a la mujer del jefe del ejecutivo por la calle y en tono jocoso hablan del personal shopper Cañón, que eso se le olvidó, al señor Óscar López. No hay problema, yo antes escuchaba al representante sindical y me hacía una reflexión, uno, lo importante en este país es tener trabajo de cualquier tipo y luego hay una cosa que siempre he contado y que me gusta recordar.

En su historia familiar De los Santos recuerda que "tuve un padre que era socialista y digo que era porque ahora, visto lo visto, se ha hecho convencido votante del Partido Popular y que me enseñó que en la social democracia, si precisamente de algo se habla, es de la movilidad social, de eso que muchas personas entienden como el ascensor social. No tendría nada de lo que avergonzarme si hubiera sido personal shopper o si hubiera movido cajas en la casa del libro, que también lo hice, porque mis padres no me podían pagar ni una carrera universitaria ni lo que eso representaba".

Para el diputado del Partido Popular "que desde un gobierno que se dice socialista, se pretenda atacar a un adversario por una labor que es honrosísima, que por cierto, en España el mundo de la moda representa el 4% del producto interior bruto, lo que demuestra es que tenemos a un gobierno con una pobreza de argumentos más que evidente".

