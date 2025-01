Isabel Rodríguez responde a una joven que ha visitado cien pisos y no encuentra: "No puedo lanzar un mensaje sencillo porque el problema es complejo"

La ministra de vivienda ha concedido esta mañana una entrevista en exclusiva para Espejo Público. Isabel Rodríguez ha escuchado y respondido diferentes casos de ciudadanos que planteaban problemas con este asunto. Uno de los más impactantes es el de Celia Juárez, una joven de 27 años pluriempleada que vive en un piso compartido porque es lo único que se puede permitir.

Así era el alegato de la madrileña que pronunció la semana pasada. "Todo el rato los políticos de cualquier color dicen pura palabrería, pero luego no hay soluciones, y las soluciones no me hacen falta para dentro de cinco años o dentro de diez años, las soluciones me hacen falta para antes de ayer", espetaba la joven.

Los miedos de los jóvenes

Además, abogaba por remar en la misma dirección, sea cual sea el color político. "Que estemos todos abiertos a buscar soluciones, independientemente de si en ese momento estamos unos gobernando o no". Y lanzaba una pregunta: "¿Qué estamos haciendo mal para que no tengamos un proyecto de futuro? Y es que tal era la desesperación de Celia que visitó más de 100 pisos hasta dar con el actual. O le pedían avales, o eran carísimos, o estaban hechos un desastre.

Isabel Rodríguez se ha mostrado comprensiva con su generación. "Yo valoro mucho a la juventud española y creo que lleva razón en lo que plantea". Sin embargo, es incapaz de dar una respuesta clara. "No puedo lanzar un mensaje sencillo porque el problema es complejo, afecta no solamente a España, sino a todos los países de nuestro entorno".

¿Qué soluciones plantea Rodríguez?

Las ciudades donde más ha aumentado el precio de la vivienda son Madrid, Milán, Ámsterdam, según el Fondo Monetario Internacional. Esta situación tiene que ver, ha explicado la socialista, con la inmigración. "España es el mejor país del mundo para vivir, pero esa expansión hace que en estos últimos años se hayan generado más hogares y que la oferta de vivienda no esté dando respuesta". Y es que el número de hogares ha subido desde 2018 exponencialmente, aunque no se ha producido vivienda protegida durante ese tiempo.

Por tanto la respuesta que propone es "más oferta, más construcción, y más protección, porque se construyó mucho y eso hoy no está lamentablemente al servicio de esta generación", de la generación de Celia. Esos inmuebles, que son ya de hace décadas, ya han pasado al mercado libre. "Debemos hacer examen de conciencia y de propósito de enmienda. De una vez por todas hay que proteger el parque de vivienda pública en España, para garantizar que esta joven lo tenga hoy y que sus hijos lo tengan mañana", sentencia la ministra de vivienda.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com.