El alegato de una joven que ha visto 100 pisos para encontrar alquiler: "A la ministra le diría que necesitamos soluciones para antes de ayer"

Celia tiene 27 años y para alquilar un piso en Madrid ha tenido que ver 100. Pese a eso se siente afortunada de haber podido emanciparse conociendo la realidad que vive su generación. En su ronda de visitas ha llegado a ver hasta 10 pisos en un día.

Denuncia que el problema de muchos de los anuncios que se encuentra es que después no se corresponden con la realidad del piso. "Hay mucha falta de información, vas con unas ideas y cuando llegas te encuentras que la gente que alquila el piso ha ofrecido algo distinto y no es lo que esperabas", cuenta. "Sigues queriendo ver otros, los días van pasando y al final he llegado a ver en un día más de 10 pisos".

"Tengo 4 trabajos de lunes a domingo y no tengo días libres desde septiembre"

Tiene 4 trabajos de lunes a domingo y lleva desde el mes de septiembre sin tener ningún día libre. Lo que ve en la juventud y en sus amigos es que son una generación muy preparada pero con mucha dificultad para acceder al mercado de la vivienda. Apunta además que la juventud se extiende ya desde el periodo desde los 20 hasta los cuarenta y pico años porque cada vez es más difícil llevar una vida de adulto.

No cree que el problema de los jóvenes sea una falta de esfuerzo ni de formación. "Estamos muy formados y nos esforzamos por tener un proyecto de futuro. Si yo quiero tener una familia no me lo puedo plantear, ¿qué meto al niño en el fregadero? porque actualmente no hay manera", se pregunta.

La visita más surrealista que ha hecho Celia a un piso de alquiler

Celia ha compartido la visita más surrealista que ha hecho a un piso de alquiler en su búsqueda incansable. Cuenta que el piso era normal y cuando llegó había una familia, algo que no se había anunciado. Ella estaba buscando piso para una chica y cuando llegó le empezaron a poner restricciones. No podía usar el salón, la cocina tenía un horario y sólo podía acceder media hora para desayunar o comer. Lo justificaban diciendo que ellos tenían un bebé y ella no podía disponer de la casa en el horario que quisiera.

"Yo salí llorando de aquella visita"

Cuenta Celia que después de aquella visita no pudo evitar las lágrimas. Ha querido enviar un mensaje a la ministra de vivienda Isabel Rodríguez, que visita el plató de Espejo Público la próxima semana. "Le diría es que este es un problema que va de un partido a otro, hay mucha palabrería pero no hay soluciones. Soluciones que hacen falta para antes de ayer, que se dejen de palabrería barata. Que haya medidas concretas que sean para hoy, personas como yo no somos un caso aislado. Que se pregunten qué están haciendo mal para no tener un proyecto de futuro o soluciones reales para este problema para cuando la tortilla dé la vuelta estemos todos abiertos a buscar soluciones".

