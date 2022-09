Isabel Rodríguez: "A pesar de Feijóo hoy las familias españolas tienen becas, abonos al transporte y gas"

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, cree que no es necesario justificar por qué ahora el Gobierno ha anunciado una rebaja del IVA del 21 al 5%. Señala que desde hace 6 meses, con el comienzo de la guerra en Ucrania Sánchez, dijo en el Congreso que la guerra tendría un coste sobre las economías.

Recuerda que el presidente del Ejecutivo lanzó un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía para amortiguar el coste de las economías familiares. "El Gobierno ha tomado distintas decisiones porque hay una causa que es la guerra valoradas en más de 30.000 millones de euros". Destaca que esas medias están relacionadas con el abono gratuito, becas y 200 euros de ayudas directas a las familias. Recalca que en todas estas medidas han carecido de la colaboración del PP y que al tiempo que aplican las medidas combaten a Putin con la política energética europea. "A pesar de Feijóo hoy las familias españolas tienen becas. abonos al transporte y gas".

España está actuando con liderazgo en el conjunto europeo para ganar soberanía energética

No cree que haya habido un cambio de guion en la decisión del Gobierno. Explica que son 2 vertientes distintas la del ahorro energético en la que Feijóo no establece ninguna medida coherente y otra que es la respuesta de nuestro país ante la crisis de guerra. "El gas es un elemento de guerra y el Gobierno previene ante esas amenazas y una temporada que aún no ha comenzado. No escuchamos de la boca del señor Feijóo ninguna propuesta de ahorro para consolidar la economía frente a Putin y la aportación que va a hacer nuestro país", establece. Mantiene además que "España está actuando con liderazgo en el conjunto europeo para ganar soberanía energética".

No entiende que se les acuse de improvisación en la puesta en marcha de medias. "Lo que es feo es que el PP se oponga a que hoy se esté tomando el cercanías o la media distancia con abonos gratuitos o del 50%". Lo que es feo es que más de un millón de becarios reciban complementos de más de 400 euros y vaya en contra de todo".

Señala además la ministra que las medias del Gobierno de Sánchez muestran un modo muy distinto a salir de la crisis que las que en su día tomó en Gobierno de Rajoy. "En la crisis anterior en lugar de atender a las familias se atendió a la banca frente a las familias, con los índices más altos de desempleo".