"A Isabel Pantoja le decimos que sea fuerte y tire para adelante"

Isabel Pantoja tiene tres días para disfrutar de la libertad, aunque según ha confirmado su produrador Pedro Garrido ingresará voluntariamente en prisión antes de cumplir el plazo de tres días dado por la audiencia. Entre las numerosas reacciones que se han producido, una de las más duras ha venido por parte de los fans de la tonadillera.

María Ángeles Moreno, presidenta del club de fans de Isabel Pantoja ha declarado en Espejo Público que "lo que tengo claro es que cuando salga estaremos para apoyarla y seguirla como hemos hecho durante muchísimos años. Para mí el corrupto era Julián Muñoz, ella solo era su pareja".

Según Moreno, "no decimos que la liberen, tenemos claro que está juzgada, pero va a ir a prisión sin antecedentes y con menos de dos años de prisión. Se ha querido hacer una sentencia ejemplar y no se dónde está ese ejemplo, porque la Justicia no actúa de igal manera con todas las personas. Depende de quién sea y el juez que te juzgue, se llega a un punto o a otro".