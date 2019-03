Isabel Gemio: "La enfermedad de mi hijo me ha enseñado que las cosas importantes no se pueden comprar"

Isabel Gemio asegura que ha tardado 20 años en escribir 'Mi hijo mi maestro'. El libro en el que narra la historia de su hijo Gustavo, al que le diagnosticaron distrofia muscular a los dos años. Ahora su hijo tiene 20 años y la periodista ha querido acercar su historia "para poder ayudar a otras familias". "Hasta ahora a mis hijos les había dejado al margen porque no quería que no fueran conocidos. El paso del tiempo me ha ayudado a aceptar e incluso a perdonar a la vida. Cuando observo a las familias de mi alrededor me doy cuenta de que esto le pasa a mucha gente", señala.

"El paso del tiempo me ha enseñado a perdonar a la vida por la enfermedad de mi hijo"

Recuerda que cuando su hijo fue diagnosticado apenas se hablaba de las enfermedades minoritarias. "Nadie está preparado para ese diagnóstico", señala. Gemio se emociona al hablar de su otro hijo, Diego. Cree que la enfermedad de su hermano le hizo renunciar a muchas cosas de la infancia. "Tengo siempre la sensación de que no lo he hecho bien con Diego. Lo que le ha pasado le ha hecho ser más humano. Tengo dos hijos maravillosos y hacemos lo que podemos", destaca.

En su trance por la enfermedad de su hijo a Isabel le ha ayudado la meditación, los psicólogos y "el poder del ahora"."La enfermedad de mi hijo me ha enseñado que las cosas importantes de la vida no se pueden comprar, aunque yo ya lo sabía", asegura. Se emociona pensando en todo lo que no puede hacer su hijo debido a la enfermedad. "Él no puede hacer esas cosas que dan placer en la vida. Correr por una playa, abrazar o cocinar... él no puede hacer esas cosas y sin embargo, sonríe".

Isabel Gemio considera que en España se apuesta poco por la ciencia y la investigación, claves en el futuro de este tipo de enfermedades.