Insultos, incendios...la desesperante situación que soporta una familia por su vecino: "Maricón, eres un maricón"

"Ha jodido nuestra vida", es la expresión de la desesperación máxima que sufre Anne Dekker, una vecina de Elche que soporta a diario insultos, destrozos e incendios de su vecino. Acumula en su contra más de 30 denuncias y quienes sufren cada día sus formas ya no saben qué hacer.

Espejo Público ha hablado con Anne Dekker una vecina de Países Bajos que lleva varios años residiendo en este vecindario. No se explica qué ha ocurrido porque asegura que ellos tenían buena relación, pero cuando su madre murió se volvió "totalmente loco". Sospecha que todo viene por los cipreses que estaban de su lado y que al parecer podrían causar daños en su parte del muro aunque esta vecina explica que esos árboles ya estaban años antes de que ellos llegaran. Son los mismos cipreses que ahora son objeto de fuegos.

A través de las imágenes grabadas se puede ver una de las amenazas que este vecino proclama. Con el torso al descubierto y portando en las manos unas tijeras de podar el denunciado corta parte de la valla de sus vecinos mientras les increpa con gritos de: "Maricón, ves como eres un maricón y tus hijos lo están viendo, eres una maricona" y después les dice: "No me hagas que vaya a por ti porque me duras un segundo".

La Guardia Civil está en la entrada del vecindario y según explica Dekker les dice que "está pendiente de ser detenido, pero como no sale de su casa..." Esta vecina nos explica que el denunciado tiene una orden de alejamiento que "no se respeta" y acusa que estos actos violentos son continuamente.