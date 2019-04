La inmobiliaria vende su casa con él viviendo dentro

adosado con 'okupa'

A Fernando se le torcieron las cosas, era empresario de éxito pero acabó en la calle y no se le ocurrió mejor idea que okupar su propio adosado. "El banco me desahució pero como no tenía dónde quedarme volví a meterme en mi casa". Era promotor, tenía vendidas todas sus casas, pero el banco no le dio la hipoteca a sus clientes. Él se hizo cargo de todo y quebró. Ahora, el banco vende su casa con él dentro.