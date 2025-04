La influencer Marta Hermoso asegura perder el trabajo por las acusaciones tras el robo de 400.000€: "Jamás he sido chica de compañía, ni he robado"

Anabel Gil, excuñada de la influencer Marta Hermoso, desvelaba el día anterior la manera en que se comportaba la que fue pareja de su hermano durante dos años y su manejo de dinero en efectivo, habitual y fluido. La colaboradora de 'Espejo Público' visitaba hoy el plató del programa para dar nuevos detalles de la vida de la que ha sido detenida en relación al robo a un empresario mexicano en un lujoso hotel de Madrid.

"Hay personas que están perdiendo el miedo a hablar", decía Anabel y al mismo tiempo aseguraba que, a día de hoy, otros rostros populares todavía quieren evitar que sus nombres sean relacionados con el de Marta Hermoso.

Desde que se hicieran pública la noticia de la detención de la influencer, no han dejado de aparecer nuevas informaciones sobre este caso. Las personas conocidas que han relatado sus experiencias pasadas con la joven, ninguna buena. Algunas mencionan nuevos delitos.

"Se te acabó vivir del lujo"

Alba Silva, mujer del exfutbolista Sergio Rico, ha asegurado en sus redes sociales que tanto ella como su familia fueron víctimas de las acciones de Marta, antes de desaparecer de sus vidas: "Supuestamente era nuestra amiga (…) sólo espero que pague no sólo por esto, sino por todo lo que lleva haciendo toda su vida".

La hermana de Rocío, cantante, realizaba unas acusaciones serias sobre misteriosas desapariciones de dinero, objetos de valor y ropa, que se producían las noches en que Marta Hermoso dormía en casa de su 'amiga': "Se te acabó vivir del lujo, que vives a costa de robos, extorsiones, porque ya todo el mundo sabe quién eres".

La versión de la acusada

El periódico digital 'OK Diario' ha publicado unos audios de la mujer situada en el centro de toda la tormenta. Niega tajantemente cualquier implicación en el asalto a la habitación del empresario mexicano y haber ejercido la prostitución. Dice ser víctima de unas acusaciones falsas: "Todo esto por acompañar cinco minutos a un amigo, con el cual nunca tuve nada, a que se cambiara un jersey a su habitación".

Acusaciones dañinas

No se cansa de desmentir las informaciones que vinculan, a la que se presenta como diseñadora de moda y relaciones públicas, con el robo, pero pone más énfasis en hacerlo con quienes la han atribuido haber sido "chica de compañía": "Ni yo ni nadie de mi entorno y, que yo sepa, ninguna de mis amigas se han dedicado jamás a ello. Es una insinuación que especialmente me hace daño".

La repercusión negativa que esas acusaciones habrían tenido en la ocupación de Marta son importantes: "Hasta hace dos días estaba organizando eventos con bastantes personalidades populares. Pero todas estas noticias que se vierten sobre mí, han puesto en barbecho mi trabajo".

Termina afirmando que tiene fe en la justicia e insistiendo en su inocencia, así como asegura estar sufriendo problemas de salud: "No tengo nada que ver con ese robo. Lo demostraré ante un juez cuando lo tenga que demostrar. (…) Creo que ha sido totalmente desproporcionado el daño que me están haciendo. Estoy yendo al hospital con ataques de ansiedad. No duermo, no como. Tengo acoso por todos lados".

