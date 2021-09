El infierno de ser mujer en Afganistán con los talibanes: "Con 13 años mi hija ya no puede estudiar y la pueden casar"

Sharifeh Ayubi salió de Afganistán hace 11 años buscando refugio y lo encontró en España. Cuenta que abandonó su país con 2 hijas hace 11 años. Empezó de cero con sus hijas. Ni si quiera sabe qué edad tiene porque sus padres no la registraron cuando nació. Deduce que tiene 36 años pero es algo aproximado.

A los 13 años la casaron y conoció a su marido el día de su boda. Te casa con una persona que no conoces, de la que no estás enamorada y es muy difícil. están juntos pero "más o menos", comenta.

No cree que los talibanes hayan vuelto al poder. Para las mujeres y las niñas es muy difícil en Afganistán. Ahora tiene 3 niñas. Su vida consiste en sacarlas adelante. Está empleada como cocinera y vive "del trabajo a casa", cuenta.

Sus padres han podido escapar de Afganistán y ya están en España. "Todavía creo que estoy soñando, no me lo puedo creer. Pensaba que no podían cruzar la frontera de Kabul.Vi en el listado que estaba su nombre y me ha hecho muy feliz volver a verles después de 11 años", destaca. Ahora sus progenitores viven en un piso que les han cedido pero se vivsitan a menudo.

Su hermana Adide no ha tenido la misma suerte y sigue en Herat, Afganistán. Cuenta que la vida allí es muy difícil para las mujeres. Su sobrina de 13 años ya no puede estudiar. Las mujeres que salen a la calle necesitan vestir el burka y ya hay una ley que establece que una niña de 13 años puede casarse a esa edad. Las niñas en la calle no pueden reír, hablar alto ni salir solas, necesitan estar acompañadas de un hombre.

